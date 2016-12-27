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Рубрика: Новости Донбасса
27-12-2016, 08:30
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На Донбассе двое военных заехали на неподконтрольную территорию и пропали

В зоне АТО пропали двое военнослужащих. Это произошло вчера, 26 декабря, около 16:00 в районе КПВВ "Золотое".

Как сообщили в пресс-центре Штаба АТО, военные возвращались на автотранспорте из лечебного заведения, сбились с маршрута и заехали на неподконтрольную территорию. Сейчас связь с ними отсутствует.

Обстоятельства этого происшествия выясняются. По некоторой информации, бойцы попали в плен, их доправили в Луганск.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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