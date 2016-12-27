ДНР сегодня утром передали украинской стороне двух пленных женщин

Власти ДНР сегодня утром передали руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану двух женщин.



Процедура передачи прошла между Донецком и Макеевкой. Со стороны ДНР присутствовали представители МГБ. Они передали Рубану Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, пишет ДАН.

Официальной информации от украинской стороны пока нет.



Напомним, ранее главы ДНР-ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили о готовности «передать без каких-либо условий представителю народа Украины Надежде Савченко» (депутат Верховной рады) двух пленных украинок.