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Рубрика: Новости Донбасса
27-12-2016, 08:58
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ДНР сегодня утром передали украинской стороне двух пленных женщин

Власти ДНР сегодня утром передали руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану двух женщин.

Процедура передачи прошла между Донецком и Макеевкой. Со стороны ДНР присутствовали представители МГБ. Они передали Рубану Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, пишет ДАН.

Официальной информации от украинской стороны пока нет.

Напомним, ранее главы ДНР-ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили о готовности «передать без каких-либо условий представителю народа Украины Надежде Савченко» (депутат Верховной рады) двух пленных украинок.




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Редакция «Мариупольских новостей»