В Мариуполе наблюдалось нашествие Дедов Морозов и Снегурочек

Вчера вечером на центральной улице Мариуполя был замечен "десант" Дедов Морозов, Снегурочек и других персонажей. Они прошлись от Подземного перехода по направлению к площади Свободы, поздравляя по пути прохожих мариупольцев.
Вчера вечером на центральной улице Мариуполя был замечен "десант" Дедов Морозов, Снегурочек и других персонажей. Они прошлись от Подземного перехода по направлению к площади Свободы, поздравляя по пути прохожих мариупольцев.
Средства выделят на участия МБК «Мариуполь» и команды КП «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» в чемпионатах Украины
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