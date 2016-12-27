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Рубрика: Новости Мариуполя
27-12-2016, 09:33
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В Мариуполе наблюдалось нашествие Дедов Морозов и Снегурочек

Вчера вечером на центральной улице Мариуполя был замечен "десант" Дедов Морозов, Снегурочек и других персонажей. Они прошлись от Подземного перехода по направлению к площади Свободы, поздравляя по пути прохожих мариупольцев.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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