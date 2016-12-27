Мариупольцев не оставят без воды: городские власти помогли рассчитаться по долгам

Пять городов Донецкой области – Мариуполь, Краматорск, Славянск, Очеретино и Угледар будут с водой. Мэры этих городов, должники-водоканалы и энергетики нашли компромиссные решения по погашению задолженности. Городские власти окажут финансовую помощь местным водоканалам, чтобы оплатить долги жителей за воду. Водоканалы рассчитаются напрямую с энергетиками за часть долга «Воды Донбасса». Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Донецкоблэнерго.



Напомним, долги коммунального предприятия «Вода Донбасса» перед энергопоставщиком достигли катастрофической суммы – 1,5 млрд грн. «Воде Донбасса» в свою очередь должны водоканалы за поставленную им воду. Поэтому и возник этот взаимный круг неплатежей. Энергетики решили пойти на крайние меры по прекращению электроснабжения должнику, чтобы остановить эту цепочку. Чтобы не допустить отключения водоканалов от энергоснабжения, 15 декабря 2016 года на совещании в Донецкой ОВГА первый заместитель председателя Евгений Вилинский обратился к мэрам городов и руководителям районных администраций с предложением оказать финансовую помощь водоканалам городов и районов для расчетов за потребленную жителями города воду в счет перевыполнения планов поступления денежных средств в бюджеты городов и районов. В свою очередь, полученные от местных водоканалов средства «Компания Вода Донбасса» сможет направить на частичное погашение задолженности за электроэнергию. 5 городов области услышали призыв руководства области спасти ситуацию и начать разрешение многолетней проблемы долгов водовода.



ДТЭК Донецкоблэнерго призывают другие города области последовать примеру такого конструктивного решения многолетней проблемы цепочки долгов, чтобы также избежать прекращения электроснабжения.