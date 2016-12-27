С начала суток на Мариупольском направлении уже было зафиксировано три случая нарушения режима полного прекращения огня. Об этом сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль.
По его словам, под обстрелы попали позиции военных вблизи Павлополя, Широкино и Марьинки. Здесь применили стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы различных систем.
"Примечательно, что в трех случаях это был не провокационный, а прицельный огонь по позициям", - отметил Чмиль.
Бойцы ВСУ открывали огонь в ответ, но только из разрешенного стрелкового оружия.
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- По военным в секторе «Мариуполь» ночью трижды открывали прицельный огонь
Рубрика: Новости Мариуполя
27-12-2016, 10:14
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По военным в секторе «Мариуполь» ночью трижды открывали прицельный огонь
С начала суток на Мариупольском направлении уже было зафиксировано три случая нарушения режима полного прекращения огня. Об этом сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»