Школу в Гранитном отапливают с помощью покрышек, чтобы согреть детей

В школе, которая расположена в прифронтовом Гранитном, сейчас учатся 146 учеников. Учебный процесс не останавливают даже когда идут обстрелы. Учителя и ученики уже наощупь изучили путь из учебного класса в бомбоубежище.



Сейчас здесь очень холодно. Уголь завозят крайне плохого качества и еще настолько мало, что местная директор Леся Коссе вынуждена просить работников котельной, чтобы они экономили топливо, "растягивая" трехдневную норму на целую неделю. Об этом сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль.

На помощь в борьбе с холодом пришли военные. Они позаботились о своеобразном катализаторе горения, потому что уголь оказался настолько некачественный, что он самостоятельно не горит в топке. Чтобы помочь топливу разгореться, сначала поджигают обычные старые автомобильные шины, а затем засыпают их углем. Эти изношенные шины военные собирают по шиномонтажкам по всей округе. Очередную партию они завезли на эти выходные.

"Понятно, что выбросы в атмосферу от такого синтетически-органического симбиоза очень вредны для здоровья. Однако, пока руководство района и области не решат эту проблему и школа не начнет получать качественный уголь - это единственный путь согреть детей", - говорится в сообщении.