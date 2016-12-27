Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Баранника главой Волновахской райгосадминистрации. Соответствующее распоряжение № 300/2016-рп опубликовано на сайте главы государства.
«Назначить Баранника Александра Леонидовича председателем Волновахской районной государственной администрации Донецкой области с 26 декабря 2016 со сроком испытания один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством», - отмечается в документе.
Ранее, Баранник занимал должность исполняющего обязанности главы РГА.
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Рубрика: Новости Донбасса
27-12-2016, 10:59
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Порошенко назначил главу Волновахской райгосадминистрации
Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Баранника главой Волновахской райгосадминистрации. Соответствующее распоряжение № 300/2016-рп опубликовано на сайте главы государства.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»