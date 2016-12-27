Правительство Украины опубликовало список своих главных достижений 2016 года. Соответствующя инфографика размещена на сайте Кабмина.
Так, среди достижений в сфере экономического развития, торговли и финансов украинское правительство называет запуск зоны свободной торговли с ЕС, внедрение системы ProZorro, и увеличение государственных инвестиций в сфере социально-экономического развития.
В сфере социальной политики и услуг: увеличение минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн, внедрение е-дкларирования, и выдачу украинских документов 16 тысячам жителей неподконтрольных территорий в течение суток.
Среди своих достижений в сфере обороны правительство отмечает поставку 90 тыс. боеприпасов, подготовку инструкторов и проведение командно-штабных учений, а также обновление структуры ВСУ.
Основными достижениями в сфере энергетики названо разблокирование счетов Энергоатома, а также то, что Украина уже больше года не закупает газ у России.
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Правительство Украины озвучило свои главные достижения 2016 года
Правительство Украины опубликовало список своих главных достижений 2016 года. Соответствующя инфографика размещена на сайте Кабмина.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»