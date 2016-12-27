vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1834 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
27-12-2016, 11:32
Просмотров: 345
Комментариев: 0

Правительство Украины озвучило свои главные достижения 2016 года

Правительство Украины опубликовало список своих главных достижений 2016 года. Соответствующя инфографика размещена на сайте Кабмина.

Так, среди достижений в сфере экономического развития, торговли и финансов украинское правительство называет запуск зоны свободной торговли с ЕС, внедрение системы ProZorro, и увеличение государственных инвестиций в сфере социально-экономического развития.

В сфере социальной политики и услуг: увеличение минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн, внедрение е-дкларирования, и выдачу украинских документов 16 тысячам жителей неподконтрольных территорий в течение суток.

Среди своих достижений в сфере обороны правительство отмечает поставку 90 тыс. боеприпасов, подготовку инструкторов и проведение командно-штабных учений, а также обновление структуры ВСУ.

Основными достижениями в сфере энергетики названо разблокирование счетов Энергоатома, а также то, что Украина уже больше года не закупает газ у России.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

«ПриватБанк» получил новое руководство

Почти половина - действующие менеджеры банка

В ВСУ озвучили боевые и небоевые потери за 2016 год

Количество потерь в 2016 году: боевых - 211, небоевых - 256


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»