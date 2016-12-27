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Рубрика: Новости Донбасса
27-12-2016, 11:47
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Силы АТО снова понесли потери: погиб военный-доброволец

В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе погиб военный Александр Мороз по прозвищу "Лютый". Это произошло 26 декабря. Он был боец-доброволец "Черного Тумана" 8 батальона УДА "Аратта".

Такую информацию на своей странице в Facebook сообщила начальник медицинской службы украинской добровольческой армии, командир батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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