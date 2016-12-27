В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе погиб военный Александр Мороз по прозвищу "Лютый". Это произошло 26 декабря. Он был боец-доброволец "Черного Тумана" 8 батальона УДА "Аратта".
Такую информацию на своей странице в Facebook сообщила начальник медицинской службы украинской добровольческой армии, командир батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- Силы АТО снова понесли потери: погиб военный-доброволец
Рубрика: Новости Донбасса
27-12-2016, 11:47
Просмотров: 463
Комментариев: 0
Силы АТО снова понесли потери: погиб военный-доброволец
В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе погиб военный Александр Мороз по прозвищу "Лютый". Это произошло 26 декабря. Он был боец-доброволец "Черного Тумана" 8 батальона УДА "Аратта".
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
Смертельное ДТП на Донетчине: погибших доставали из машины с помощью специнструментов
Авария произошла на въезде в Бахмут
В Донецке вблизи многоэтажки взорвалась граната, есть пострадавшие - СМИ
По предварительной информации, ранены два человека
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»