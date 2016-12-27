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Рубрика: Новости Мариуполя
27-12-2016, 11:58
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Ёлка из автомобилей: мариупольцы оригинально поздравили украинцев с новогодними праздниками

В преддверии Нового года общественная организация «Автолюбители Мариуполя» приняла участие в уникальной акции. Как сообщили в пресс-службе горсовета, автоспортсмены, а также автомобилисты города из 25 машин различных марок выстроили елку длиной около 50 метров. Цель акции – поздравить с наступающими новогодними праздниками жителей Мариуполя и всей Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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