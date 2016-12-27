Ёлка из автомобилей: мариупольцы оригинально поздравили украинцев с новогодними праздниками

В преддверии Нового года общественная организация «Автолюбители Мариуполя» приняла участие в уникальной акции. Как сообщили в пресс-службе горсовета, автоспортсмены, а также автомобилисты города из 25 машин различных марок выстроили елку длиной около 50 метров. Цель акции – поздравить с наступающими новогодними праздниками жителей Мариуполя и всей Украины.