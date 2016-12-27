С 1 января в Украине вступят в силу ряд новшеств (инфографика)

С 1 января 2017 в Украине вступают в силу ряд новых правил и законопроектов.



Самое главное нововведение — двукратное повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен, а для учителей - до 5266 гривен, пишет Politeka.



Также с 1 января 2017 года размер минимальной заработной платы уже не будет меняться в течение года в зависимости от пересмотра прожиточного минимума. Но, как и раньше, он будет устанавливаться ВРУ не реже одного раза в год.



Изменится система начисления пенсий



С 1 января запускается накопительная система выплаты пенсий. Это означает, что каждый украинец моложе 35 лет начинает отчислять часть своей зарплаты на будущую старость. Такие отчисления аккумулируются на индивидуальном счету, воспользоваться которым можно будет исключительно после выхода на пенсию.



В течение 5 лет - с 2017 до 2022 годы процент отчислений постепенно растет: с 2% и до 7%. При этом, однако, сохраняются и отчисления на солидарную пенсионную систему. Таким образом, при одновременном сохранении и солидарной (старой), и накопительной (новой) пенсионной системы некоторым категориям граждан придется платить больше: от 22% + 2% до 22% + 7% налогов в течение ближайших лет.



Напомним, что сейчас минимальная пенсия составляет 1247 гривен, а в течение следующего года она увеличится до 1400 грн. И это при минимальном прожиточном минимуме в 1600 грн и росте зарплаты до 3200 грн.



Государство начнет регулировать цены на некоторые лекарства



Кабмин принял решение о введении с 1 января государственного регулирования цен на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, которое должно обеспечить снижение цен. На указанный перечень лекарств будут установлены предельные цены (высший предел цен) на уровне не выше, чем в странах-соседях. Определены 5 стран-соседей: Польша, Латвия, Словакия, Венгрия, Чехия.



Стоимость лекарств будет возмещаться за счет государства, на это в проекте госбюджета на 2017 год предусмотрено 500 млн грн, еще 632 млн грн заложено на возмещение стоимости инсулина.



Директора школ и ректоры вузов начнут подавать е-декларации



Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что начиная с 1 января расширится круг субъектов е-декларирования.



Во вторую волну е-декларирования попадут лица, которые уже заполняли электронные декларации за 2015 год, а также приравненные к ним для целей закона Украины "О предотвращении коррупции" должностные лица, юридические лица публичного права.



Телевидение в кабельных сетях станет платным



1 января 2017 вступает в силу закон "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)". Благодаря этому, медиагруппы с нового года получают право требовать с операторов кабельного телевидения плату за вещание каналов в их сетях. Так, возрастут расходы провайдеров, а вместе с ними и потребителей.



Также с 1 января врачи будут подписывать с пациентами контракт на год



Украинцы сами смогут выбрать семейного врача, педиатра и терапевта, при этом смогут менять его по истечении контракта, если доктор по каким-либо причинам перестанет устраивать пациента.