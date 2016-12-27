В Мариуполе девочка-подросток выпила шампанское и попала в больницу в алкогольной коме

Сообщение о том, что в медучреждение доставлена 15-летняя девушка в алкогольной коме, поступило в 22:40 от медиков, рассказали в пресс-службе полиции.

Во время работы по данному факту выяснилось, что она вместе с подругой употребляла шампанское в Центральном районе города, а затем на автобусе поехала домой. По дороге ей стало плохо, а покинув салон транспорта, девушка упала. Неравнодушные граждане вызвали медработников.



Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Ранее эта семья в поле зрения правоохранителей не попадала. Отец несовершеннолетней будет привлечен к административной ответственности за ненадлежащее выполнение им обязанностей по воспитанию ребенка (ст.184КУоАП). Магазин, в котором было приобретено спиртное, устанавливается.