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Рубрика: Новости Мариуполя
27-12-2016, 14:15
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В Мариуполе появился «Колокол мира» и лавочка «путешественника»

В Мариуполе установили часы с колокольным боем. Они разместились на здании бизнес-центра «Столетний» на улице Николаевской. Теперь здесь каждый день с 8:00 до 17:00 ежечасно будет звучать удар колокола.

Стоит отметить, что этому строению уже более 100 лет. Когда-то здесь располагалось училище и даже народный университет, где получить образование мог любой мариуполец, а сейчас - структурные подразделения горсовета и Международный Красный Крест.

Сегодня состоялось торжественное открытие часов, которые получили название «Колокол мира». На мероприятии присутствовали секретарь горсовета Степан Махсма, сотрудники структурных подразделений городского совета, которые работают в этом здании, и горожане.

«Надеюсь, что столетние стены этого прекрасного здания, и Колокол Мира, на котором написано «Мариуполь с верой и надеждой на мир», действительно принесут его в наш город», - подчеркнул Степан Махсма.

В завершение в небо выпустили шары в знак надежды на скорое наступление мира.

Кроме «Колокола мира», на территории центра установили лавочку «путешественника», на которую может присесть любой человек, который приехал в гости или решил жить в Мариуполе.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»