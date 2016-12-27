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Рубрика: Новости Мариуполя
27-12-2016, 14:25
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В Мариуполе раздавались звуки выстрелов: военные проводят учения

Сегодня днем горожане в разных районах Мариуполя слышали звуки, похожие на стрельбу, которы раздавались то одиночными выстрелами, то автоматной очередью.

Как стало известно, на одном из полигонов в окрестностях города проводятся плановые учения по огневой подготовке. Украинские военнослужащие совершенствуют свои навыки стрельбы и ведения боя, сообщили в пресс-службе горсовета.

Жителей Мариуполя просят соблюдать спокойствие.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»