Сегодня днем горожане в разных районах Мариуполя слышали звуки, похожие на стрельбу, которы раздавались то одиночными выстрелами, то автоматной очередью.
Как стало известно, на одном из полигонов в окрестностях города проводятся плановые учения по огневой подготовке. Украинские военнослужащие совершенствуют свои навыки стрельбы и ведения боя, сообщили в пресс-службе горсовета.
Жителей Мариуполя просят соблюдать спокойствие.
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- В Мариуполе раздавались звуки выстрелов: военные проводят учения
Рубрика: Новости Мариуполя
27-12-2016, 14:25
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В Мариуполе раздавались звуки выстрелов: военные проводят учения
Сегодня днем горожане в разных районах Мариуполя слышали звуки, похожие на стрельбу, которы раздавались то одиночными выстрелами, то автоматной очередью.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»