Без соответствующего решения Президента Украины Петра Порошенко блокада неподконтрольных территорий Донбасса проводиться не будет. Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Александр Турчинов.
"У нас не может быть на фронте хаоса и анархии. Военные должны выполнять приказы своего командования. Только так мы можем защитить страну. Те, кто сами себе поставили задачу и побежали ее реализовывать, они будут только дестабилизировать ситуацию", - отметил он.
Турчинов подчеркнул, что никаких импровизированных блокпостов в зоне АТО не допустят.
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- На фронте не может быть хаоса и анархии: Турчинов заявил, что без решения Президента блокады Донбасса не будет
Рубрика: Новости Донбасса
27-12-2016, 14:59
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На фронте не может быть хаоса и анархии: Турчинов заявил, что без решения Президента блокады Донбасса не будет
Без соответствующего решения Президента Украины Петра Порошенко блокада неподконтрольных территорий Донбасса проводиться не будет. Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Александр Турчинов.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»