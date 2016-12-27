На Донбассе двое военных получили ранения, двое - попали в плен

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах украинских войск нет.



Но есть пострадавшие: двое бойцов получили ранения во время обстрелов.



Также двое украинских военнослужащих попали в плен, заблудившись вблизи Бахмутской трассы.



Об этом рассказал сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



Тем временем в СБУ заявили, что обладают исчерпывающей информацией о попавших в плен военных. Однако комментировать все обстоятельства случившегося отказались, аргументируя мерами безопасности.