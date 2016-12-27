За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах украинских войск нет.
Но есть пострадавшие: двое бойцов получили ранения во время обстрелов.
Также двое украинских военнослужащих попали в плен, заблудившись вблизи Бахмутской трассы.
Об этом рассказал сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
Тем временем в СБУ заявили, что обладают исчерпывающей информацией о попавших в плен военных. Однако комментировать все обстоятельства случившегося отказались, аргументируя мерами безопасности.
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Рубрика: Новости Донбасса
27-12-2016, 15:20
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На Донбассе двое военных получили ранения, двое - попали в плен
За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах украинских войск нет.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»