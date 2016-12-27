Контактные телефоны СБУ Донетчины

Круглосуточно, по телефонам (0629) 52-31-82, (0629) 52-53-94 или на электронную почту usbu_don@ssu.gov.ua, на принципах доверия дончане могут сообщить в Управление Службы безопасности Украины в Донецкой области о намерениях каких-либо лиц совершить террористическую, диверсионную деятельность, о незаконном обороте огнестрельного оружия, о коррупции чиновников.



Как сообщили в пресс-службе СБУ, информация будет проверена, меры приняты в соответствии с действующим законодательством.