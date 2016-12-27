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Рубрика: Новости Донбасса
27-12-2016, 15:36
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Контактные телефоны СБУ Донетчины

Круглосуточно, по телефонам (0629) 52-31-82, (0629) 52-53-94 или на электронную почту usbu_don@ssu.gov.ua, на принципах доверия дончане могут сообщить в Управление Службы безопасности Украины в Донецкой области о намерениях каких-либо лиц совершить террористическую, диверсионную деятельность, о незаконном обороте огнестрельного оружия, о коррупции чиновников.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, информация будет проверена, меры приняты в соответствии с действующим законодательством.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»