В зоне АТО снова обрушились обстрелы на район Светлодарской дуги

Вчерашние сутки доказали, что противник не собирается придерживаться договоренностей, достигнутых ранее, в отношении полного и всеобъемлющего прекращения огня, начиная с 24 декабря. Об этом заявил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



На Луганском направлении зафиксирован 1 случай нарушения "тишины" – поздно вечером из подствольных гранатометов были обстреляны укрепления военных вблизи Станицы Луганской.



На Донецком направлении произошло 12 обстрелов, один из них – из тяжелого вооружения. Львиная доля огневых атак пришлась на район Светлодарской дуги, где активно применялись гранатометы и стрелковое оружие. После 21:00 противники начали обстреливать украинские позиции из минометов и прекратили через полтора часа.



По одной вооруженной провокации произошло в Зайцево и Опытном. Также в Авдеевке дважды открывался огонь в сторону украинских защитников. Тяжелое вооружение при этом не использовалось. Зато вечером активным был снайпер противника в промзоне.