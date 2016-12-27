vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1501 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
27-12-2016, 16:08
Просмотров: 1899
Комментариев: 0
[Фото]

В зоне АТО снова обрушились обстрелы на район Светлодарской дуги

Вчерашние сутки доказали, что противник не собирается придерживаться договоренностей, достигнутых ранее, в отношении полного и всеобъемлющего прекращения огня, начиная с 24 декабря. Об этом заявил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении зафиксирован 1 случай нарушения "тишины" – поздно вечером из подствольных гранатометов были обстреляны укрепления военных вблизи Станицы Луганской.

На Донецком направлении произошло 12 обстрелов, один из них – из тяжелого вооружения. Львиная доля огневых атак пришлась на район Светлодарской дуги, где активно применялись гранатометы и стрелковое оружие. После 21:00 противники начали обстреливать украинские позиции из минометов и прекратили через полтора часа.

По одной вооруженной провокации произошло в Зайцево и Опытном. Также в Авдеевке дважды открывался огонь в сторону украинских защитников. Тяжелое вооружение при этом не использовалось. Зато вечером активным был снайпер противника в промзоне.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Силы АТО снова понесли потери: погиб военный-доброволец

Он был бойцом-добровольцем "Черного Тумана" 8 батальона УДА "Аратта"


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»