В сторону позиций ВСУ под Мариуполем было выпущено около 100 минометных мин и 20 артиллерийских снарядов

Как рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 24 обстрела, в том числе 10 – из тяжелого вооружения.



По-прежнему, наиболее напряженной обстановка остается в Широкино, где в течение суток велся огонь из различного вооружения, за исключением реактивной артиллерии. По подсчетам Генштаба, противники выпустили в сторону украинских позиций на этом участке фронта около 100 минометных мин, 20 артиллерийских снарядов. Трижды в Широкино били из танка и вооружения бронетехники.



Также обстрелы укреплений ВСУ состоялись в Марьинке, Новотроицком, Павлополе, Талаковке и Водяном. За исключением Талаковки, где было выпущено 10 минометных мин, тяжелое вооружение на этих рубежах обороны не применялось.