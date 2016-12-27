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Рубрика: Новости Мариуполя
27-12-2016, 16:23
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В сторону позиций ВСУ под Мариуполем было выпущено около 100 минометных мин и 20 артиллерийских снарядов

Как рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 24 обстрела, в том числе 10 – из тяжелого вооружения.

По-прежнему, наиболее напряженной обстановка остается в Широкино, где в течение суток велся огонь из различного вооружения, за исключением реактивной артиллерии. По подсчетам Генштаба, противники выпустили в сторону украинских позиций на этом участке фронта около 100 минометных мин, 20 артиллерийских снарядов. Трижды в Широкино били из танка и вооружения бронетехники.

Также обстрелы укреплений ВСУ состоялись в Марьинке, Новотроицком, Павлополе, Талаковке и Водяном. За исключением Талаковки, где было выпущено 10 минометных мин, тяжелое вооружение на этих рубежах обороны не применялось.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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