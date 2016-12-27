Мэр Мариуполя вместо Деда Мороза: школьники написали Вадиму Бойченко «письмо»

Ученики школы №52 написали «письмо» не Деду Морозу, а мэру Мариуполя Вадиму Бойченко. Оно состояло из фотографий, где дети отобразили, что они хотят изменить к лучшему в своем учебном заведении, сообщили в пресс-службе горсовета.

Письмо городскому голове передали родители ребят, которые пришли сегодня к нему на личный прием и попросили содействия в решении их проблем. Они рассказали, что решили создать общественную организацию «Семейный круг» для привлечения международных грантов, чтобы изменить внешний облик школы №52 и условия обучения. По словам родителей, они понимают, что городской бюджет не в силах всё решить, поэтому и объединили свои усилия ради будущего своих детей.

Новоиспеченные общественники попросили мэра взять их под свое крыло и помочь найти международных партнеров, которые помогут воплотить их инициативы в жизнь. Также родители ребят поздравили городского голову с наступающим Новым годом, передали ему подарки, сделанные руками детей. Один из них – Ангел хранитель, который призван оберегать Мариуполь.

В свою очередь Вадим Бойченко похвалил родителей за активную позицию, готовых разделять ответственность с городом, и пообещал помочь.



Мэр отметил, что в Мариуполь инвестируют миллионы гривен ЮНИСЕФ, USAID и другие международные организации. Прекрасной площадкой для привлечения грантов является Фонд развития Мариуполя, который объединяет инициативы жителей, города и бизнеса.

Кроме того, Вадим Бойченко добавил, что сейчас в городе появилась долгосрочная концепция развития школ. Согласно ей, аварийные школы получат капитальный ремонт конструктивов, полноценную замену оконных блоков и благоустройство дворов. Например, в следующем году город планирует приобрести установку по производству фэмов. Дети будут идти в школу за хорошими знаниями не по асфальту, а по ярким и красивым фэмам.