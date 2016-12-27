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Рубрика: Новости Донбасса
27-12-2016, 17:31
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Турчинов: Мы начинаем освобождать территорию Донбасса и 2017 год станет переломным

В 2016 году Украина не потеряла территории в войне на Донбассе, а Вооруженные силы значительно улучшили свои позиции. Об этом сегодня на брифинге заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

«2016 - это первый год, когда Украина не потеряла ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед и прорвать нашу оборону в текущем году были обречены на провал. Кроме того, противник понес очень серьезные потери, а ВСУ улучшили свои позиции», - сказал он.

Турчинов также отметил, что «метр за метром украинские силы начинают освобождать неподконтрольную территорию». «Я убежден, что 2017-й год станет переломным в этом вопросе», - заявил секретарь СНБО Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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