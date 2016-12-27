По современным стандартам: восстановленный в Северске мост стал длиннее, появились новые тротуары

Сегодня, 27 декабря состоялось открытие моста через реку Сухая Плотва у Северска, который был разрушен в результате боевых действий в 2014 году. Ремонт моста проходил в рамках восстановления дорожно-транспортной инфраструктуры Донецкой области. Стоимость ремонтных работ составила 13,7 млн гривен. Мост соответствует современным стандартам и сможет выдерживать нагрузку до 100 тонн.

Также после реконструкции мост стал длиннее на четыре метра и достиг 40 метров в длину. Он получил новые тротуары и ограждения. Были установлены новые опоры, заменена часть плиты и восстановлено асфальтобетонное покрытие общей протяженностью 200 метров.

«В следующем году у нас огромная программа. Мы должны отремонтировать 47 мостов: 30 - за счет общегосударственного бюджета и 17 муниципальных - за средства областного и городских бюджетов. Очень важно привлечь подрядчиков, которые работали бы честно и качественно, как на этом мосту. Честные будут получать новые заказы, а те же, кто срывает сроки выполнения работ, скорее всего будут отвечать по всей строгости закона», - отметил во время открытия моста председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.

Он также добавил, что на сегодня есть 7 разрушенных мостов, восстановление которых, к сожалению, невозможно из-за того, что они находятся на линии разграничения.