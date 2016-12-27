Культурная жизнь Мариуполя ожила в 2016 году

В связи с боевыми действиями на востоке Украины многие артисты и представители культуры не рисковали приезжать в Мариуполь, который расположен неподалеку от линии соприкосновения. Почти 2 года мариупольская публика не видела ярких мероприятий.



Но в 2016 году ситуация изменилась и Мариуполь практически накрыл культурный "бум".



Самым грандиозным событием по праву является долгожданный приезд легендарной украинской рок-группы "Океан Эльзы". Мариуполь стал первым городом откуда стартовало мировое турне музыкантов. Бесплатный концерт собрал в спортивном комплексе "Ильичёвец" более 30 тысяч горожан.



Следом в город с концертами приезжали Ольга Полякова, Светлана Любода, Макс Барских, а также группы "Бумбокс", The Hardkiss, Потап и Настя Каменских.



В этому году в Мариуполе проходил ряд фестивалей: "З країни в Україну", "Тут безпечно", "КиТы", "Остров сокровищ", "Музичний листопад" а также фестиваль греческой песни им. Тамары Кацы. Запомнился и многочасовой юмористический марафон «Квартала 95» и «Лиги смеха».



Радовались и любители классической музыки и живописи. В городе дал концерт известный французский органист Жан-Мари Леруа. Также дарили позитивные эмоции гости из Львова: прошли выступления музыкантов - семьи Шутко, выставка художницы-графика, иллюстратора, дизайнера и литератора Виктории Ковальчук.



У театралов тоже была масса сюрпризов - 8 премьерных спектаклей в этом году, и благотворительный спектакль украинской актрисы театра и кино, народной артистки СССР и Героя Украины Ады Роговцевой, собравший аншлаг.



Ещё одной приятной неожиданностью в этом году стало возвращение конкурса "Мисс Мариуполь". 14 конкурсанток боролись за звание самой красивой и достойной. Победу и корону получила 17-летняя Анастасия Чапни.



Масштабно отмечали и День города, День металлурга и горняка. Были организованы культурно-массовые мероприятия: фестиваль культур мира, выставка от народных умельцев, ярмарка спорта, песни и конкурсы, концерт украинских звезд.

Конечно же знаковым событием для Мариуполя стал визит министра культуры Украины Евгения Нищука. Он ознакомился с культурными традициями города, пообщался с творческой интеллигенцией, побывал в библиотеках, Школе искусств, а также в художественном музее им. Куинджи.



Таким образом, 2016 год подарил мариупольцам много ярких, эмоциональных и позитивных эмоций.