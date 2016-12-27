Окрестности Мариуполя сегодня попали под минометный и снайперский огонь

По информации пресс-центра АТО, сегодня на Мариупольском направлении продолжились нарушения режима прекращения огня.



В частности, из 120-ти и 82-миллиметровых минометов были обстреляны позиции в Широкино. Здесь по военным также огонь вел снайпер.



Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали опорные пункты в районе Талаковки, Водяного, Марьинки, Павлополя и Широкино.