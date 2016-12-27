По информации пресс-центра АТО, сегодня на Мариупольском направлении продолжились нарушения режима прекращения огня.
В частности, из 120-ти и 82-миллиметровых минометов были обстреляны позиции в Широкино. Здесь по военным также огонь вел снайпер.
Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали опорные пункты в районе Талаковки, Водяного, Марьинки, Павлополя и Широкино.
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Рубрика: Новости Мариуполя
27-12-2016, 18:58
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Окрестности Мариуполя сегодня попали под минометный и снайперский огонь
По информации пресс-центра АТО, сегодня на Мариупольском направлении продолжились нарушения режима прекращения огня.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»