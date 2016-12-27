vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1356 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
27-12-2016, 18:58
Просмотров: 375
Комментариев: 0

Окрестности Мариуполя сегодня попали под минометный и снайперский огонь

По информации пресс-центра АТО, сегодня на Мариупольском направлении продолжились нарушения режима прекращения огня.

В частности, из 120-ти и 82-миллиметровых минометов были обстреляны позиции в Широкино. Здесь по военным также огонь вел снайпер.

Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали опорные пункты в районе Талаковки, Водяного, Марьинки, Павлополя и Широкино.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»