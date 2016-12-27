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Рубрика: Новости Украины и мира
27-12-2016, 19:23
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В МВД будут готовить миротворцев для деоккупации Донбасса

Международные силы помогут Украине в деоккупации Донбасса. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, будет введена новая система безопасности, на которую уже предусмотрено выделение инвестиций. Речь идет о 30 миллионах долларов - помощь от «партнеров», как выразился Аваков.

Из этой суммы выделят средства и для Международного центра подготовки правоохранительных органов. Его собираются обустроить на базе учебного центра НГУ «Старе» в Киевской области.

«Там будут готовить миротворческие силы, которые будут нам помогать в деоккупации Донбасса», – сказал Аваков.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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