Международные силы помогут Украине в деоккупации Донбасса. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам, будет введена новая система безопасности, на которую уже предусмотрено выделение инвестиций. Речь идет о 30 миллионах долларов - помощь от «партнеров», как выразился Аваков.
Из этой суммы выделят средства и для Международного центра подготовки правоохранительных органов. Его собираются обустроить на базе учебного центра НГУ «Старе» в Киевской области.
«Там будут готовить миротворческие силы, которые будут нам помогать в деоккупации Донбасса», – сказал Аваков.
- Главная /
- Новости Украины и мира /
- В МВД будут готовить миротворцев для деоккупации Донбасса
Рубрика: Новости Украины и мира
27-12-2016, 19:23
Просмотров: 310
Комментариев: 0
В МВД будут готовить миротворцев для деоккупации Донбасса
Международные силы помогут Украине в деоккупации Донбасса. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
Турчинов: Мы начинаем освобождать территорию Донбасса и 2017 год станет переломным
Он отметил, что Вооруженные силы значительно улучшили свои позиции
Правительство Украины озвучило свои главные достижения 2016 года
Соответствующя инфографика размещена на сайте Кабмина
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»