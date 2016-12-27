В центре Мариуполя открыли бесплатный каток под открытым небом

Каток площадью 800 квадратных метров на площади Свободы открыт. И сразу здесь собрались сотни желающих попробовать свои силы на ледовой арене. Это настоящий символ зимы и праздника, который подарен городу в честь 120-летия ЧАО «ММК им. Ильича», напомнили в пресс-службе горсовета.

Каток под открытым небом торжественно открыли городской голова Вадим Бойченко и генеральный директор ЧАО «ММК им. Ильича» Юрий Зинченко.

Мэр выразил уверенность, что это место станет самым любимым для мариупольцев. А Юрий Зинченко отметил, что каток будет работать бесплатно и без платы за коньки. А в Новогоднюю ночь и Рождество все желающие смогут кататься круглые сутки.

Первые постетители уже опробовали ледяную арену города. Для многих это был первый опыт, но для них есть специальные «пингвинчки», которые помогают удерживать равновесие на скользком льду. Также на катке всегда находятся несколько инструкторов, следящих за порядком.