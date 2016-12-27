Мариупольская общеобразовательная школа №15 стала победителем всеукраинского конкурса «Моя школа» от интернет-журнала FAQinDecor и ведущих украинских дизайнеров. Об этом говорится на странице проекта в Facebook.
Учебное заведение лидировало вместе со школой №3 из Константиновки, но по результатам голосования ОШ№15 вырвалась вперед, набравши наибольшее число голосов - 6 906.
Теперь школу ожидает приз - выполнение капитального ремонта, которым займутся профессиональные дизайнеры. Предположительно, работы начнутся летом 2017 года.
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- Мариупольская школа победила во всеукраинском конкурсе и выиграла капитальный ремонт здания
Рубрика: Новости Мариуполя
27-12-2016, 20:19
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Мариупольская школа победила во всеукраинском конкурсе и выиграла капитальный ремонт здания
Мариупольская общеобразовательная школа №15 стала победителем всеукраинского конкурса «Моя школа» от интернет-журнала FAQinDecor и ведущих украинских дизайнеров. Об этом говорится на странице проекта в Facebook.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»