Мариупольская школа победила во всеукраинском конкурсе и выиграла капитальный ремонт здания

Мариупольская общеобразовательная школа №15 стала победителем всеукраинского конкурса «Моя школа» от интернет-журнала FAQinDecor и ведущих украинских дизайнеров. Об этом говорится на странице проекта в Facebook.



Учебное заведение лидировало вместе со школой №3 из Константиновки, но по результатам голосования ОШ№15 вырвалась вперед, набравши наибольшее число голосов - 6 906.



Теперь школу ожидает приз - выполнение капитального ремонта, которым займутся профессиональные дизайнеры. Предположительно, работы начнутся летом 2017 года.