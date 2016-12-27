Украинский премьер озадачен пенсионным вопросом

Выступая на телеканале ICTV в прямом эфире, украинский премьер-министр Владимир Гройсман назвал основную задачу руководимого им правительства на данном этапе.



И этой задачей названа Пенсионная реформа, целью которой Кабинет министров определил минимизацию дефицита Пенсионного фонда, что сделает систему самодостаточной.



При этом главная проблема пенсионного обеспечения, по признанию Гройсмана, является катастрофическое обнищание граждан, живущих на пенсионные выплаты. Для изменения этой непростой ситуации необходимо выводить экономику Украины из тени, пресекать выплаты заработных плат в конвертах.



Благодаря этому, неофициально трудоустроенные граждане будут социально защищены, а Пенсионный фонд будет значительно наполнен для выплат пенсионерам.



Поэтому, по словам главы правительства, будет развёрнута борьба с нелегальным трудоустройством, ведь от этого в будущем выиграют потенциальные пенсионеры, так как их пенсионные выплаты будут увеличены.



Но основной посыл премьера был направлен на необходимость внедрения Пенсионной реформы, от которой напрямую зависят пенсионные выплаты: „Я хочу подчеркнуть, что главной задачей нашего правительств и парламента, потому что нам будет необходима политическая поддержка, является системное реформирование пенсионной системы, которое будет сопровождаться, однозначно, поднятием пенсий... это будет система, которая будет продуцировать не дефицит Пенсионного фонда, а будет его уменьшать и делать систему самодостаточной“.

Во время комментирования хода реформирования Пенсионной системы, премьер-министр главными её пунктами назвал рост соцвыплат и сокращение дефицита Пенсионного фонда.



Как отметил глава Кабмина: „Этот порядок будет сокращать недостаток Пенсионного фонда Украины, а не производить его, а также делать такую систему самостоятельной“.



По его словам, работающие неофициально сегодня в Украине граждане, в дальнейшем столкнутся с проблемой получения минимальной пенсии, а, следовательно, будут жить в бедности.



Но премьер ничего не сказал о нынешних пенсионерах, в большинстве своём живущих ныне в жуткой бедности, хотя и официально проработав по 40-45 лет, но так и не дождавшись достойной пенсии.



Видимо, причина здесь вовсе не в официальном трудоустройстве, а в отсутствии внимания, заботы и уважения к уходящему поколению…



И ещё - а многие ли молодые люди сейчас могут найти себе работу по специальности и с достойной оплатой? Вот об этом никто сейчас даже и не заикается, а ведь начинать реформы необходимо именно с создания новых рабочих мест и возрождения экономики…