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Рубрика: Новости Донбасса
28-12-2016, 07:59
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ОБСЕ из-за обстрелов пришлось эвакуировать свой офис из Светлодарска

Наблюдателям ОБСЕ пришлось на несколько дней эвакуировать свой офис из Светлодарска. А все потому, что жилые кварталы города попали под обстрел, в результате повреждено здание, где располагается офис миссии.

В отчете организации, опубликованном вчера, говорится: «Миссия 24 декабря эвакуировала свою передовую базу из Светлодарска. Решение было принято в связи с близостью артиллерийских ударов на расстоянии 70 метров от базы 23 декабря. В результате обстрелов были выбиты стекла на верхних этажах здания, в котором располагалась база».

Уже 26 декабря наблюдатели вернулись в Светлодарск.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Он отметил, что Вооруженные силы значительно улучшили свои позиции


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