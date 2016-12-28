ОБСЕ из-за обстрелов пришлось эвакуировать свой офис из Светлодарска

Наблюдателям ОБСЕ пришлось на несколько дней эвакуировать свой офис из Светлодарска. А все потому, что жилые кварталы города попали под обстрел, в результате повреждено здание, где располагается офис миссии.

В отчете организации, опубликованном вчера, говорится: «Миссия 24 декабря эвакуировала свою передовую базу из Светлодарска. Решение было принято в связи с близостью артиллерийских ударов на расстоянии 70 метров от базы 23 декабря. В результате обстрелов были выбиты стекла на верхних этажах здания, в котором располагалась база».

Уже 26 декабря наблюдатели вернулись в Светлодарск.