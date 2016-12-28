В зоне АТО обстрелы продолжаются на всех направлениях – 44 за сутки

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 44 нарушения режима прекращения огня.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Новгородское, Луганское, Авдеевка, Майское, Зайцево, Невельское и Мироновское. Здесь применили минометы калибра 82 и 120 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, по Южному били из зенитных установок.

На Луганском направлении по Новоалександровке и Новозвановке стреляли из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.