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Рубрика: Новости Донбасса
28-12-2016, 08:48
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В зоне АТО обстрелы продолжаются на всех направлениях – 44 за сутки

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 44 нарушения режима прекращения огня.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Новгородское, Луганское, Авдеевка, Майское, Зайцево, Невельское и Мироновское. Здесь применили минометы калибра 82 и 120 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, по Южному били из зенитных установок.

На Луганском направлении по Новоалександровке и Новозвановке стреляли из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»