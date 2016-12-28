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Рубрика: Новости Украины и мира
28-12-2016, 09:39
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Ночью украинцы ощутили мощное землетрясение

Минувшей ночью на территории Одесской области ощущались подземные толчки. По данным ГСЧС, землетрясение произошло в Румынии, но «докатилось» до Украины.

«28 декабря, около 1:21 в южных районах Одесской области, городах Измаил, Рени, Болград, а также в г. Одесса зафиксированы незначительные толчки землетрясения (в течение 20-30 секунд), примерно силой 2-3 балла по шкале Рихтера. Пострадавших людей и разрушений зданий нет», - добавили в ГСЧС.

Эпицентр землетрясения находится в горах Вранча, возле г. Липша Румынии. Магнитуда – 5,8 балла.

Интернет-пользователи сообщают о том, что толчки также ощущались в Киеве.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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