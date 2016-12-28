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Рубрика: Новости Донбасса
28-12-2016, 11:28
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В ЛНР совершено покушение на одного из представителей ближнего окружения Плотницкого

В Луганске совершили покушение на командира батальона "Заря" Андрея Патрушева, который близок к окружению главы ЛНР Игоря Плотницкого, и его сожительницу - и.о. министра совета министров ЛНР Н.Хоршеву.

Как рассказал лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, возле дома неизвестные напали и начали бить Патрушева, а когда на звуки выбежала его сожительница – открыли огонь.

«Сначала нападавшие били А. Патрушева, а когда на его крики из дома выбежала его сожительница Н. Хоршева, нападавшие осуществили выстрелы из огнестрельного оружия и скрылись», - рассказал Тымчук.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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