В ЛНР совершено покушение на одного из представителей ближнего окружения Плотницкого

В Луганске совершили покушение на командира батальона "Заря" Андрея Патрушева, который близок к окружению главы ЛНР Игоря Плотницкого, и его сожительницу - и.о. министра совета министров ЛНР Н.Хоршеву.

Как рассказал лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, возле дома неизвестные напали и начали бить Патрушева, а когда на звуки выбежала его сожительница – открыли огонь.

«Сначала нападавшие били А. Патрушева, а когда на его крики из дома выбежала его сожительница Н. Хоршева, нападавшие осуществили выстрелы из огнестрельного оружия и скрылись», - рассказал Тымчук.