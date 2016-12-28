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Рубрика: Новости Мариуполя
28-12-2016, 13:17
Просмотров: 403
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[Фото]

Мариупольскую площадь Свободы украсили светящиеся ели

Вокруг катка и ярмарки, расположенных на главной площади Мариуполя, в праздничную иллюминацию одели более 15 деревьев.

Мариупольцам очень понравилась идея и они с удовольствием фотографировались на фоне сверкающих огнями новогодних ёлок.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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