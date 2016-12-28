Мариупольскую площадь Свободы украсили светящиеся ели

Вокруг катка и ярмарки, расположенных на главной площади Мариуполя, в праздничную иллюминацию одели более 15 деревьев.
Мариупольцам очень понравилась идея и они с удовольствием фотографировались на фоне сверкающих огнями новогодних ёлок.
Вокруг катка и ярмарки, расположенных на главной площади Мариуполя, в праздничную иллюминацию одели более 15 деревьев.
Мариупольцам очень понравилась идея и они с удовольствием фотографировались на фоне сверкающих огнями новогодних ёлок.
Сегодня количество посетителей не уменьшается
Рядом с катком на площади Свободы открылась ярмарка, но не все павильоны заняты