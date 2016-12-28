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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
28-12-2016, 13:58
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Заводу Порошенко хотят разрешить торговать оружием

В ходе сегодняшнего заседания Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о предоставлении заводу «Ленинская кузница» права на торговлю оружием. Сейчас предприятие специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, рыболовных морозильных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.

Как пишут «Украинские новости», заводу предлагается предоставить право на экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для собственного производства на период до 1 июня 2018 года.

К слову, «Ленинская кузница» принадлежит ПАО Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал", ранее известный как фонд Петра Порошенко.




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Редакция «Мариупольских новостей»