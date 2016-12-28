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Рубрика: Новости Украины и мира
28-12-2016, 14:31
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В «ПриватБанке» не будут повышать тарифы на оплату коммунальных услуг

«ПриватБанк» не будет повышать стоимость оплаты коммунальных услуг, а также на другие услуги физическим лицам, сообщили в пресс-службе банка.

«Благодаря нашим передовым технологиям, широкой сети терминалов самообслуживания, удобному электронному банку себестоимость транзакции у ПриватБанка ниже, чем у других банков. Мы можем себе позволить работать эффективно, не повышая тарифов на платежи, многие из которых всегда были в первую очередь «социальными», - отметил руководитель розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан.

Сейчас при оплате коммунальных платежей в кассах банка тарифы на такой платеж составляют от 1% от суммы (за воду, электроэнергию и тепло) до 3 гривен (за газ и другие коммунальные услуги).

При оплате коммуналки в терминале самообслуживания тариф банка составит 2 гривны на все виды платежей, а в Приват24 на коммунальные платежи действует единый тариф в размере 1 гривна.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»