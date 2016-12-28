Вячеслав Шевчук распрощался с «Шахтером» и заявил о завершении карьеры футболиста

37-летний украинский защитник Вячеслав Шевчук заявил о завершении сотрудничества с «Шахтером» и об окончании карьеры футболиста. В его планах попробовать себя в качестве тренера.

«У меня еще есть несколько предложений, но я сразу сказал, что хочу закончить на высокой ноте в "Шахтере", в большом клубе. Для меня большая честь, что я провел в клубе почти 13 лет с перерывами. Я уже взрослый парень, должен осмыслить все это, принять. Карьера футболиста заканчивается, буду перестраиваться, надо учиться. Я хочу стать тренером, потому надо много учиться, развиваться, ездить, смотреть», - отметил Шевчук.