На позициях ВСУ продолжают разрываться мины, в ход идет бронетехника

Луганское направление

Боевые действия вчера велись только в Попаснянском районе и только между 16 и 17 часами. 4 раза обстреляли украинские позиции, применив легкое вооружение и бронетехнику.

Донецкое направление

По фактам, о которых рассказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, в отличие от прошедших дней, обстрелы произошли по всему фронту. Продолжают систематически нарушать режим тишины на Светлодарской дуге, на горловском периметре, в Авдеевской промзоне и на подступах к Донецкому аэропорту. В Луганском, Новгородском и Авдеевке применяли минометы.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 15 обстрелов, в том числе 5 – из тяжелого вооружения. По нашим позициям выпущено 46 мин.