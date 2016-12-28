Мэр Мариуполя подвел итоги уходящего года

Сегодня, 28 декабря, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко более трех часов общался с журналистами с годовым отчетом об итогах 2016 года. Он рассказал о городском бюджете на следующий год, борьбе с коррупцией, расходах и доходах и т.д.

В частности, мэр назвал 5 ключевых достижений за год. Это обновление кадрового состава исполкома, новый позитивный имидж города, проведение реформирования коммунальных предприятий и системы ЖКХ в целом, создание нового муниципалитета и Стратегии развития Мариуполя до 2021 года, а также обеспечение безопасности жителей, сообщает пресс-служба горсовета.

«Это стало возможным благодаря доверию и поддержке жителей города. Согласно социологическим опросам, в начале года нас поддерживало 55% населения Мариуполя. А в декабре уже 63% поддерживают наши инициативы, ключевые и проекты реформы. Спасибо всем за доверие. Конечно, доверие горожан всегда связано и с высокими ожиданиями. Мы будем работать над тем, чтобы их оправдать», - подчеркнул Вадим Бойченко.