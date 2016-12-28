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  • В секторе «М» самой «горячей» точкой остается Широкино: обстрелы продолжались с перерывами более 6 часов

Рубрика: Новости Мариуполя
28-12-2016, 16:33
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В секторе «М» самой «горячей» точкой остается Широкино: обстрелы продолжались с перерывами более 6 часов

Почти все обстрелы вчера произошли на участке фронта Павлополь – Широкино. Утром и вечером применяли тяжелое вооружение – минометы и пушки.

По украинским позициям было выпущено около 80 мин и несколько снарядов. Самая сложная обстановка – в Широкино, где обстрелы продолжались с перерывами более 6 часов.

Об этом рассказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 25 обстрелов, в том числе 8 – из тяжелого вооружения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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