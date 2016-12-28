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Рубрика: Новости Донбасса
28-12-2016, 16:48
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Как будут работать КПП в зоне АТО в праздничные дни

В Госпогранслужбе сообщают, что в праздничные дни контрольные пункты пропуска в зоне АТО будут работать в штатном режиме. Ограничения могут быть применены лишь в связи с обострением ситуации и угрозой жизни людей.

В ведомстве добавили: «В связи с возможным ухудшением погодных условий Госпогранслужба во взаимодействии с военно-гражданскими администрациями инициировала бесперебойную работу пунктов обогрева». Также здесь будут усилены наряды спасателей и медиков.

А представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что на новогодние и рождественские праздники на всех КПВВ будет увеличено количество персонала. Увеличится и масса допустимого для провоза личного багажа, которая составит 75 кг.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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