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Рубрика: Новости Украины и мира
28-12-2016, 17:06
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«Командир, мы падаем!»: расшифрована запись одного бортового самописца Ту-154

Специалисты расшифровали запись одного бортового самописца Ту-154 – самолета Минобороны РФ, который разбился над Черным морем по пути в Сирию. На записи слышны крики пилотов:

- Скорость 300... (Неразборчиво.)

- (Неразборчиво.)

- Забрал стойки, командир.

- (Неразборчиво.)

- Ух, ё-мое!

(Звучит резкий сигнал.)

- Закрылки, сука, чё за х**ня!

- Высотометр!

- Нам... (Неразборчиво.)

(Звучит сигнал об опасном сближении с землёй.)

- (Неразборчиво.)

- Командир, мы падаем!

«У экипажа во время набора высоты возникли какие-то проблемы со взлетно-посадочной механизацией. Закрылки управляют движением самолета по вертикали на малых скоростях. В выпущенном состоянии они увеличивают подъемную силу крыла. Положение закрылков важно как при взлете, так и при посадке... Возможно, это была ошибка пилотов при управлении механизацией, а может быть, и несинхронная уборка механизации», - говорят источники издания Life.ru.

Пока остается нерасшифрованной запись второго поднятого самописца.

Также в интернете появилась видеосхема падения лайнера.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»