«Командир, мы падаем!»: расшифрована запись одного бортового самописца Ту-154

Специалисты расшифровали запись одного бортового самописца Ту-154 – самолета Минобороны РФ, который разбился над Черным морем по пути в Сирию. На записи слышны крики пилотов:
- Скорость 300... (Неразборчиво.)
- (Неразборчиво.)
- Забрал стойки, командир.
- (Неразборчиво.)
- Ух, ё-мое!
(Звучит резкий сигнал.)
- Закрылки, сука, чё за х**ня!
- Высотометр!
- Нам... (Неразборчиво.)
(Звучит сигнал об опасном сближении с землёй.)
- (Неразборчиво.)
- Командир, мы падаем!
«У экипажа во время набора высоты возникли какие-то проблемы со взлетно-посадочной механизацией. Закрылки управляют движением самолета по вертикали на малых скоростях. В выпущенном состоянии они увеличивают подъемную силу крыла. Положение закрылков важно как при взлете, так и при посадке... Возможно, это была ошибка пилотов при управлении механизацией, а может быть, и несинхронная уборка механизации», - говорят источники издания Life.ru.
Пока остается нерасшифрованной запись второго поднятого самописца.
Также в интернете появилась видеосхема падения лайнера.