За подорожание каких продуктов мы должны быть «благодарны» уходящему году обезьяны?

Лидер Аграрной партии, экономист Виталий Скоцик прокомментировал стремительный рост цен на продукты питания в Украине в уходящем году от 10 до 78%, и считает это реальным индикатором „эффективности“ работы власти.

Экономист направил своё внимание на десятку продуктов, которые, по его мнению, наиболее чётко демонстрируют подорожание.

Итак, на первое место в топ-десятке подорожания Скоцик поставил, как это ни удивительно, «Киевский торт». По его оценке, этот наиболее популярный продукт на новогоднем столе не только киевлян, но и всех граждан Украины поднялся за год на 78%.

Не далее, как год назад приобрести «Киевский торт» к Новому году можно было за 137 гривен, а уже сегодня цена его выросла до 224 гривен в фирменном магазине производителя.

Далее лидер аграрной партии комментирует свой «рейтинг»: «На второй строчке среди рекордсменов подорожания — алкогольные напитки. Цена на водку в течение 2016 года подскочила в среднем на 67%. Если в начале года 1 литр водки стоил 86,45 грн., то сегодня его цена достигает 144 грн. Установление правительством минимальных розничных цен на алкогольные напитки и попытки определённых групп монополизировать спиртовую отрасль привели к тому, что сегодня речь уже идёт о появлении «спиртовых королей», а не о прозрачности рынка».

На следующих позициях оказались: твёрдые сыры, подорожавшие на 44%; яйца выросли в цене на 34%; сливочное масло стало дороже на 32%.

Далее идёт рыба, которую многие в советские времена не очень-то и „жаловали“, стоит вспомнить „рыбные вторники и четверги“. Сегодня рыба стала чуть ли не дефицитным продуктом, подорожав на 24%.

«Килограмм бюджетных сортов рыбы сегодня стоит почти 70 грн против 56 грн в январе. А красные сорта рыбы, которые так любили советские элиты, теперь также доступны лишь обладателям “золотых деклараций”. Самые низкие цены за килограмм лососёвых составляют треть минимальной пенсии», - констатирует экономист.

Седьмое место антирейтинга занимают детские смеси, которые на сегодняшний день стоят (400 грамм) минимум 211 гривен, тогда как год назад они были на 23% дешевле и стоили 174 гривны.

Кроме того, экономист рассуждает: «Если учесть, что сегодня и цены на подгузники превышают 600 грн за 100 штук, то становится интересно, какими расчётами руководствовались чиновники, закладывая прожиточный минимум для детей до 6 лет в размере 1228 грн. Если в прошлом году они стоили 137 грн».

Далее следует молочная продукция, где цены на собственно молоко выросли за год на 22% - в начале года 1 литр стоил 11,89 гривен, а сейчас – минимум 14,50 гривен.

Кроме того, подорожали творог на 16% и подсолнечное масло, которое украинцы привыкли покупать литрами. Но, видимо, вследствие нынешней дороговизны масло теперь продают в ёмкостях на 900, 800 и 750 граммов.

Выводами экономиста и главной причиной роста цен стали не торговые наценки, а бесперспективная экономическая политика, при которой растёт налоговая нагрузка на производителя, конечным итогом чего становится повышение себестоимости всей сельскохозяйственной продукции.