Жителей аварийных домов отселят в новые квартиры

Жители двух мариупольских домов по улице Гаванной, 25 и по проспекту Строителей, 22, которые уже много лет находятся в аварийном состоянии, наконец получат новое жилье.

На сегодняшнем заседании исполкома городской голова Вадим Бойченко сообщил, что людей расселят в новые квартиры. Всего планируют выделить 21 квартиру.

Напомним, эти дома уже долгое время находятся в плачевном состоянии: на стенах – огромные трещины, потолок может обвалиться в любую секунду, крыша протекает, а два балкона уже не выдержали испытание временем и обрушились.