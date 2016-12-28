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Рубрика: Новости Мариуполя
28-12-2016, 19:55
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Жителей аварийных домов отселят в новые квартиры

Жители двух мариупольских домов по улице Гаванной, 25 и по проспекту Строителей, 22, которые уже много лет находятся в аварийном состоянии, наконец получат новое жилье.

На сегодняшнем заседании исполкома городской голова Вадим Бойченко сообщил, что людей расселят в новые квартиры. Всего планируют выделить 21 квартиру.

Напомним, эти дома уже долгое время находятся в плачевном состоянии: на стенах – огромные трещины, потолок может обвалиться в любую секунду, крыша протекает, а два балкона уже не выдержали испытание временем и обрушились.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»