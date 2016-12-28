Полиция Донетчины разыскивает преступника из Мариуполя

В дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение от дежурного местной исправительной колонии о том, что осужденный за уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, Гонтарь Виктор Грогорович самовольно покинул участок социальной реабилитации.

Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения преступника. Соответствующие ориентировки направлены всем патрульным нарядам, группам быстрого реагирования и нарядам полиции, несущим службу на блокпостах.

Приметы разыскиваемого: 41 год, рост 175 см, среднего телосложения, лицо овальное, уши средние прилегающие, волосы темные короткие, брови широкие темные, нос широкий с горбинкой.

До ареста правонарушитель проживал по адресу: г. Мариуполь, ул. Линника 136.

Полиция обращается к гражданам!

При наличии какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого просим срочно обращаться в ближайший пункт полиции или по телефонам дежурной части Покровского отдела полиции 102, 2-00-07, 2-02-02, 096-368-83-98; 063-342-69-43; 050 -020-98-46; 095-696-17-57.