Сегодня в зоне АТО били из запрещенных минометов и БМП

Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня, 28 декабря, по состоянию на 18:00 на Донбассе зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня.

На Мариупольском направлении Красногоровку обстреливали из 82-миллиметровых минометов, Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении стреляли у Луганского, Зайцево и Новоселовки Второй из минометов, пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении на линии огня оказались населенные пункты Балка Кошарная, Крымское и Малиновое. Здесь применили БМП и стрелковое оружие.