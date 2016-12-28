Сегодня в ДК Металлургов в Мариуполе подвели итоги благотворительной акции «Елочка желаний». Каждый желающий мог сорвать со специально оформленных елей «ладошки», на которых малыши из многодетных и малообеспеченных семей писали свои желания к Новому году, сообщает пресс-служба горсовета.

В акции приняли участие не только обычные мариупольцы, но и депутаты городского совета. Сегодня они вручили детям игрушки и сладости.

«Эта благотворительная акция и в дальнейшем будет проходить при поддержке городского совета. Уверен, что с каждым годом число неравнодушных людей, желающих в ней принять участие, будет только расти», - отметил секретарь совета Степан Махсма.