В Мариуполе не поделили дорогу «Тойота» и «Форд»

В Мариуполе на пересечении улиц Куприна и Митрополитской (Карла Либкнехта) произошло ДТП: столкнулись «Тойота» и «Форд».
В результате обошлось без пострадавших, но «Форд» пришлось увозить с места аварии на эвакуаторе.
В Мариуполе на пересечении улиц Куприна и Митрополитской (Карла Либкнехта) произошло ДТП: столкнулись «Тойота» и «Форд».
В результате обошлось без пострадавших, но «Форд» пришлось увозить с места аварии на эвакуаторе.
Военный джип врезался в микроавтобус
По предварительным данным, 1 человек погиб, 2 – пострадали