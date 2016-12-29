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Рубрика: Происшествия
29-12-2016, 08:41
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[Фото]

В Мариуполе не поделили дорогу «Тойота» и «Форд»

В Мариуполе на пересечении улиц Куприна и Митрополитской (Карла Либкнехта) произошло ДТП: столкнулись «Тойота» и «Форд».

В результате обошлось без пострадавших, но «Форд» пришлось увозить с места аварии на эвакуаторе.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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