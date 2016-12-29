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Рубрика: Новости Донбасса
29-12-2016, 08:56
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В зоне АТО атаковали позиции ВСУ, произошло боестолкновение

За минувшие сутки на востоке Украины насчитали 50 нарушений режима прекращения огня. А в районе Крутой Балки произошло боестолкновение.

На Донецком направлении из 120-миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Луганское, из гранатометов – Майорск, из стрелкового оружия – Троицкое, Авдеевку, Зайцево и Новоселовку Вторую.

На Луганском направлении на линии огня оказались населенные пункты Балка Кошарная, Крымское, Станица Луганская и Малиново. Здесь применили вооружение БМП и стрелковое оружие.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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