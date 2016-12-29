Дмитрий Забавин: «Новогодняя сказка должна быть у каждого ребенка!»

Новогодних праздников и Рождество ждет целый год каждый ребенок. Атмосферу волшебства и чудес для мариупольских детей в этом году постарались создать общественные деятели Дмитрий Забавин (Совет общественных организаций Мариуполя), Рубен Макарян (Союз армян Украины) и чемпион мира по плаванью Даниил Чуфаров (БФ «Наш дом – Мариуполь), объединив совместно свои усилия.

Главные праздничные атрибуты: новогодняя елка, подарки и масса позитивных эмоций организовали для ребят, которые пришли на праздничные утренники в центральный и левобережный центры социальных служб для семьи, детей и молодежи. Также общественники организовали праздник для детей, которые проживают в общежитии для переселенцев «Маленькая мама».

«У каждого из нас остались самые добрые и светлые воспоминания про Деда Мороза, из нашего детства – это и стало для меня основным мотиватором поздравить ребят именно от лица настоящего Деда Мороза, – говорит Дмитрий Забавин. - Надел костюм, взял мешок cподарками и пошел к ребятам, эмоции непередаваемые! Улыбки, детский смех и море позитива. Сам заряжаешься положительными эмоциями».

Ребята вместе с Дедом Морозом наряжали новогоднюю елку, водили хороводы, читали стихи, участвовали в веселых конкурсах и, конечно, каждый ребенок получил подарки и сладкие угощения.

Главное, по словам организаторов праздников – это детские улыбки и радость на лицах, особенно для ребят из приемных семей, переселенцев и семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Приятным сюрпризом для общественников стали подарки от детей, сделанные своими руками. «Ребята сделали удивительного снеговика из бумаги, а в Левобережнем центре Нижниковская Валерия подарила нам картину», - отметил Дмитрий Забавин.

Побывали ребята и в зоопарке. По договоренности с депутатом городского совета Савелием Вашурой, представители общественных организаций Дмитрий Забавин, Рубен Макарян и Даниил Чуфаров организовали поездку детей в зоопарк.

Яркие эмоции, разнообразие животных и птиц - все это было для ребят впервые. Обойдя весь зоопарк, дети, под присмотром представителя социальной службы Светланы Мурзы, смогли сами покормить птиц, ламу и осликов.Конечно, самый большой интерес у ребят вызвали леопарды Марсик и Венера, у их вольера детвора стояла очень долго. К слову, общественники убедились в безопасности вольеров и ограждений.

Праздничные подарки лидеры общественных организаций подготовили и самым маленьким малышам с мамами, побывав 23 декабря в городском роддоме № 2. Дмитрий Забавин и Рубен Макарян подарили для роддома 3 бойлера. Водонагреватели установят в столовых двух акушерских и душевой родильного отделения.

«Проблема подачи горячей воды в роддоме не решается уже несколько лет, поэтому элементарный комфорт для рожениц, малышей и персонала – горячая вода, для такого медучреждения – необходимо сделать в первую очередь», - считает Дмитрий Забавин.

Общественники пообщались с трудовым коллективом, обсудили важные вопросы и проблемы здравоохранения. И, конечно, поздравили всех с предстоящими праздниками. А с главным событием этого года, рождением сына - поздравили молодую мамочку Ирину.

Лидеры общественных организаций Дмитрий Забавин, Рубен Макарян и Даниил Чуфаров за период новогодних праздников планируют поздравить более 200 ребят и отметили, что праздничные мероприятия для детей будут проводиться на протяжении всего января нового года.