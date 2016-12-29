Уже завтра «1+1» может прекратить вещание

Сегодня, 29 декабря, у телеканала «1+1» истекает лицензия на аналоговое вещание, а Нацсовет не хочет продлевать ее. Телевизионщики направили президенту Петру Порошенко письмо с просьбой разобраться с данной проблемой и даже заявили о рейдерском захвате.

Текст письма обнародовали украинские СМИ:

«Сегодня, 29 декабря 2016 года, последний день действия лицензии на аналоговое вещание канала 1+1. Две недели назад, 15 декабря, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала. Во время рассмотрения заявки, которое длилось 6 месяцев, никаких официальных претензий в адрес канала не поступало. Последние две недели из разных источников мы получаем информацию о попытке отменить такое решение и осуществить рейдерский захват канала.

На протяжении последних двух недель из надежных источников к нам поступали сообщения, что именно Администрация Президента пытается повлиять на принятие решений Национальным Советом и передать контроль над каналом в другие руки».

Под данным обращением подписались Генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко, директор департамента информационной речи С. Попов, директор департамента журналистских расследований М. Шиленко, ведущая ТСН Тиждень Алла Мазур, ведущая ТСН Наталия Мосейчук, ведущая ТСН Лидия Таран, ведущий 1+1, Заслуженный артист Украины Юрий Горбунов, руководитель Студии "Квартал-95" Владимир Зеленский.